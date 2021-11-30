Происшествия

Полицейские Великих Лук изъяли фальшивую купюру

Полицейские Великих Лук изъяли банкноту достоинством две тысячи рублей с признаками подделки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Купюру выявили в одном из финансовых учреждений 30 ноября. По имеющимся сведениям, она поступила в выручке одного из магазинов города. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В управлении рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных, внимательнее проверять купюры и пользоваться специальным оборудованием. «Если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если бы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - напомнили в УМВД.