Происшествия

Житель Палкинского района получил реальный срок за нарушение требований суда

Осужденному мужчине в Палкинском районе заменили наказание в связи с тем, что он неоднократно нарушал предписанные ему после первого суда требования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В августе 42-летнего мужчину осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Он получил условное лишение свободы с испытательным сроком 2 года. При этом суд обязал мужчину находиться по месту своего жительства в ночное время суток и трудоустроиться.

При этом на протяжении трех месяцев осужденный регулярно нарушал порядок и условия отбывания назначенного наказания (без уважительных причин не трудоустраивался, в ночное время суток отсутствовал дома, совершал административные правонарушения). «Такое поведение в период отбывания назначенного наказания недопустимо, в связи с чем мужчина признан лицом, злостно уклоняющимся от отбывания наказания», - пояснили в ведомстве.

Неотбытое наказание в виде условного лишения свободы мужчине заменили на реальное лишение свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда.