Происшествия

Два кубинца заплатят по 500 рублей за незаконное пребывание в Псковской области

Себежский районный суд рассмотрел два дела об административных правонарушениях в отношении двух граждан Республика Куба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Мужчины нарушили правила въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания и передвижения в ее пределах. Вечером 26 ноября иностранцы находились на территории Себежского района, в пограничной зоне, без надлежаще оформленного индивидуального пропуска.

Постановлениями суда кубинцы признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ, им назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации. Постановления пока не вступили в законную силу.