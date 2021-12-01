Происшествия

Житель Бежаницкого района перевел около миллиона рублей на «безопасный» счет

Житель Бежаницкого района перевел деньги на счет мошенника, представившегося сотрудником банка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, 40-летнему мужчине 30 ноября позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он заявил, что якобы кто-то пытается незаконно оформить на мужчину кредит. Чтобы предотвратить это, злоумышленник предложил потерпевшему взять кредит, обналичить деньги и перевести их на указанный «безопасный» счет.

В итоге житель области перевел мошеннику 850 тысяч рублей, после чего обратился в полицию.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Как заметили в управлении, заявитель был осведомлен о подобных фактах через СМИ и социальные сети, но все равно поддался обману.