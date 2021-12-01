Происшествия

Охотника из Дновского района осудили за незаконную продажу пороха

Охотника из Дновского района осудили за незаконную продажу пороха. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что 16 августа у подсудимого возник преступный умысел, направленный на незаконный сбыт взрывчатого вещества – охотничьего бездымного пороха. Мужчина разместил на интернет-сайте объявление с фотографиями о продаже патронташ-сумки охотника. В ходе переписки с потенциальным покупателем он дополнительно отправил покупателю фотографию охотничьего бездымного пороха «Сокол». В итоге они договорились о встрече.

Находясь на территории перрона железнодорожной станции Дно, подсудимый незаконно сбыл взрывчатое вещество - он продал порох за 4 000 рублей. При этом покупатель совершил покупку в рамках оперативных мероприятий «Наблюдение» и «Проверочная закупка».

Охотник полностью признал вину в совершении преступления. Его осудили по части 2 статьи 222.1 УК РФ с применением статьи 64 УК РФ и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года и со штрафом в размере 5 000 рублей.