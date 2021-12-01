Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
не приходят квитанции?
доставка еды в пскове
Как платить за «общее» электричество
полиция против «звонарей»
Спортивная онлайн-конференция
экопром быстро и чисто
Мифы о стоматологах развеяны
как исправить ошибки в квитанции
Борьба «Справедливой России» с безработицей
«Псковэнергосбыт» дарит школам новое освещение
удушающая опасность
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
декодируем QR-реальность
 
 
 
ещё Происшествия 01.12.2021 13:422 Мужчина умер на автобусной остановке в Пскове 02.12.2021 16:120 Островичка провалилась в люк из-за неубранного снега 02.12.2021 15:171 Охотника из Дновского района осудили за незаконную продажу пороха 02.12.2021 12:110 Житель Бежаницкого района перевел около миллиона рублей на «безопасный» счет 02.12.2021 11:560 Кузница сгорела в Стругах Красных 02.12.2021 11:0310 Труп человека обнаружили на Рижском проспекте в Пскове
 
 
 
Самое популярное 01.12.2021 13:422 Мужчина умер на автобусной остановке в Пскове 26.11.2021 12:1516 Систему QR-кодов расширят на бани и сауны в Псковской области 25.11.2021 08:313 Несколько бригад «Горводоканала» устраняют аварию на улице Юбилейной в Пскове 28.11.2021 22:1010 Резкий рост цен на недвижимость объяснил руководитель компании «Псковжилстрой» 28.11.2021 21:3422 «Маразм крепчал, деревья гнулись!»: реаниматолог высказалась о визите антиваксеров в больницу
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Охотника из Дновского района осудили за незаконную продажу пороха

02.12.2021 15:17|ПсковКомментариев: 1

Охотника из Дновского района осудили за незаконную продажу пороха. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что 16 августа у подсудимого возник преступный умысел, направленный на незаконный сбыт взрывчатого вещества – охотничьего бездымного пороха. Мужчина разместил на интернет-сайте объявление с фотографиями о продаже патронташ-сумки охотника. В ходе переписки с потенциальным покупателем он дополнительно отправил покупателю фотографию охотничьего бездымного пороха «Сокол». В итоге они договорились о встрече.

Находясь на территории перрона железнодорожной станции Дно, подсудимый незаконно сбыл взрывчатое вещество - он продал порох за 4 000 рублей. При этом покупатель совершил покупку в рамках оперативных мероприятий «Наблюдение» и «Проверочная закупка».

Охотник полностью признал вину в совершении преступления. Его осудили по части 2 статьи 222.1 УК РФ с применением статьи 64 УК РФ и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года и со штрафом в размере 5 000 рублей.

Теги: #уголовное дело #дновский район #суд #взрывчатое вещество #охотник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Считаете ли вы себя счастливыми человеком?
В опросе приняло участие 294 человека
02.12.2021, 16:170 Пьяный пскович разорвал футболку на полицейском и попал под суд 02.12.2021, 16:120 Островичка провалилась в люк из-за неубранного снега 02.12.2021, 16:090 Смартфон для военных и сотрудников спецслужб придумали в России 02.12.2021, 15:571 Проблему адаптации квартир для проживания инвалидов обсудят в Пскове
02.12.2021, 15:540 Мосты на Самолву планируют отремонтировать до 2026 года 02.12.2021, 15:500 Строить дома с помощью 3D-принтеров планируют в Пскове 02.12.2021, 15:370 Награды Минпросвещения России вручил псковским педагогам Алексей Севастьянов 02.12.2021, 15:330 Метель ожидается в Псковской области 3 декабря
02.12.2021, 15:250 О безвестных героях рассказали студентам псковские росгвардейцы 02.12.2021, 15:190 Недостроенная больница в Великих Луках не соответствует требованиям — облздрав 02.12.2021, 15:171 Охотника из Дновского района осудили за незаконную продажу пороха 02.12.2021, 15:040 Начинается брифинг с организаторами и победительницами конкурса «Мисс и Миссис Псков 2021»
02.12.2021, 15:010 Скончался почетный гражданин Пскова Николай Федотов 02.12.2021, 15:004 Елена Полонская принимает участие в экономическом форуме в Витебске 02.12.2021, 14:530 Рекордные сугробы выросли в Псковской области 02.12.2021, 14:440 Международный книжный форум пройдет в Пскове весной
02.12.2021, 14:330 «Сообразим на троих»: «Дрим-тим» Елкина и Псков против снегопада. ВИДЕО 02.12.2021, 14:310 Министр культуры Якутии назвал «Потапов-фест» комплиментом республике 02.12.2021, 14:211 Псковичей приглашают исполнить мечты «невидимых» стариков 02.12.2021, 14:070 Квартиры «Псковжилстроя» можно купить в ипотеку под 0,7%
02.12.2021, 13:570 Почти 11 тысяч детей отдохнули летом в псковских лагерях 02.12.2021, 13:492 Александр Котов переизбран заместителем председателя ПАСЗР 02.12.2021, 13:490 Пригородные поезда в Псковской области переходят на новый график 02.12.2021, 13:370 Мужчина пострадал в ДТП с фурой в Великолукском районе
02.12.2021, 13:350 О господдержке региональных программ капремонта просят правительство парламентарии Северо-Запада 02.12.2021, 13:301 Псковичка отдала долг из-за страха лишиться квартиры 02.12.2021, 13:221 Трубу прорвало напротив «Максимуса» в Пскове. ВИДЕО 02.12.2021, 13:190 «Культурные выходные» устроят для жителей Бежаницкого района
02.12.2021, 13:153 Сбер вместе с лидерами рынка провел первую конференцию по созданию Национального ESG-альянса 02.12.2021, 13:110 Владислав Абрамов сравнил строительство дома с вынашиванием ребенка 02.12.2021, 13:060 Студентам колледжа в Острове рассказали о вреде наркотиков 02.12.2021, 13:020 Плагиат памяти
02.12.2021, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 02.12.2021, 12:580 Александр Котов председательствует на конференции ПАСЗР в Санкт-Петербурге 02.12.2021, 12:490 Тенденция к снижению подростковой преступности сохраняется в Псковской области 02.12.2021, 12:430 Группа ПСБ запустила акцию «+500» для открывших индивидуальный инвестиционный счет клиентов
02.12.2021, 12:380 «Гайд-парк»: Владислав Абрамов о ситуации в строительной сфере региона. ВИДЕО 02.12.2021, 12:230 Почти тысяча человек в Псковской области остаются без электроснабжения 02.12.2021, 12:110 Житель Бежаницкого района перевел около миллиона рублей на «безопасный» счет 02.12.2021, 12:042 Псковичам разрешат бесплатно возить в поезде лыжи и сноуборды
02.12.2021, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Владиславом Абрамовым 02.12.2021, 11:560 Кузница сгорела в Стругах Красных 02.12.2021, 11:480 Шесть человек за сутки умерли от COVID-19 в Псковской области 02.12.2021, 11:420 Вакансии продюсера и бизнес-тренера предлагают в Псковской области
02.12.2021, 11:230 «Сообразим на троих»: «Дрим-тим» Елкина и Псков против снегопада 02.12.2021, 11:212 Сосульки весом 100 килограмм сбивают с ЛЭП в Псковской области. ВИДЕО 02.12.2021, 11:120 Игорь Дитрих о реанимации: Там слезы, кровь и страдания 02.12.2021, 11:0310 Труп человека обнаружили на Рижском проспекте в Пскове
02.12.2021, 11:010 Педагогический интенсив проведут на турбазе «Пушкиногорье» 02.12.2021, 10:530 Водителя разорвало на части в результате ДТП в Невельском районе 02.12.2021, 10:520 Сургутнефтегазбанк предлагает двойной кэшбэк при оплате покупки картой Visa 02.12.2021, 10:480 «Гайд-парк»: Гендиректор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов о ситуации в строительной сфере региона
02.12.2021, 10:470 Юрий Сорокин оказал поддержку участникам конкурса «Цветы нации» из Пскова 02.12.2021, 10:451 К уголовной ответственности привлекли псковича, покинувшего место ДТП с пострадавшим 02.12.2021, 10:312 Гинцбург рассказал, какие вакцины можно применять одновременно 02.12.2021, 10:230 Почти 11 тысяч псковских школьников приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
02.12.2021, 10:150 Вандалы испортили автобусную остановку в Великих Луках 02.12.2021, 10:120 «Псковские тепловые сети» помогают молодым специалистам раскрыть свой потенциал 02.12.2021, 10:030 Сбербанк получил награды международной премии Banking Tech Award 02.12.2021, 09:490 Подросток пострадал в дорожной аварии в Великих Луках
02.12.2021, 09:360 В России планируют использовать вторсырье в строительстве жилья 02.12.2021, 09:291 Песни и танцы ждут псковичей в День казачьей культуры 02.12.2021, 09:260 Тест по истории Великой Отечественной войны пройдет в День Неизвестного Солдата 02.12.2021, 09:178 Фонд капремонта предлагает псковичам получать электронные квитанции
02.12.2021, 09:015 Ночную уборку снега в Пскове сняли на видео 02.12.2021, 08:450 Следственный комитет показал сюжет о жертвах мошенников и способах обмана 02.12.2021, 08:380 Лучших поэтов и чтецов определили в Пскове 02.12.2021, 08:141 Псковичи смогут проверить знания об истории Великой Отечественной войны
02.12.2021, 08:130 Число повторно привитых от COVID-19 в Псковской области превысило 22 тысячи 02.12.2021, 07:550 Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей 02.12.2021, 07:380 Без электроснабжения в Псковской области остаются около 100 населенных пунктов 02.12.2021, 07:285 Еще 189 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
02.12.2021, 07:170 Псковская область получит 180 млн рублей на поддержку агропромышленного комплекса 02.12.2021, 07:000 Псковичка просит отметить на «Доске почета псковских медиков» акушера-гинеколога 01.12.2021, 23:160 Жителей Пскова предупреждают об опасности выхода на тонкий лед 01.12.2021, 22:540 Дни якутского кино начались в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru