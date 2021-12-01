Происшествия

Пьяный пскович ножом ударил незнакомца в ягодицу

24-летнего жителя города Пскова могут привлечь к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью незнакомца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ночь на 23 мая обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился около подъезда дома №19 на улице Боровой в Пскове. Мужчина взял нож и ударил им ранее незнакомого ему человека. Всего потерпевшему было нанесено девять ударов в грудь, живот, бедра и ягодицу.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, раны в области грудной клетки, проникающие в плевральную полость, причинили потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.