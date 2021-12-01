Происшествия

Жителю Локни грозит тюрьма за реакцию на замечание о пьянстве

Жителя Локни подозревают в угрозе убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 30 ноября в подъезде многоквартирного дома на улице Первомайской в поселке Локня один из жильцов сделал замечание зашедшему туда мужчине, который находился в нетрезвом состоянии. В ответ на это подозреваемый достал нож и стал угрожать оппоненту убийством. Тот, в свою очередь, обратился за помощью в отделение полиции по Локнянскому району.

Обвиняемый - безработный, ранее судимый мужчина 1970 года рождения. По данному факту возбудили уголовное дело. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.