Происшествия

Порховичка фиктивно прописала азербайджанца и стала фигурантом уголовного дела

Полиция выявила в Псковской области подозреваемых в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, жительница Порховского района 1959 года рождения в ноябре этого года незаконно прописала гражданина Азербайджана. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Также было установлено нарушение миграционного законодательства 30-летним безработным жителем Опочки. Обстоятельства случившегося уточняются.

В ведомстве напомнили, что за подобного рода действия грозит уголовная ответственность. Так, в соответствии со статьей УК РФ 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода за период трех лет. Кроме того, за фиктивную регистрацию могут наказать принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.