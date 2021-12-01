Происшествия

Невельчанка попросила не наказывать строго сломавшего ей ребро сожителя

Невельчанка в зале суда попросила не наказывать строго сломавшего ей ребро сожителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что вечером 31 июля подсудимый находился в общежитии на улице Пушкина в Невеле и распивал спиртные напитки со своей сожительницей. В ходе ссоры обвиняемый нанес женщине рукой не менее двух ударов по лицу и столько же по телу. Так невельчанка получила сотрясение головного мозга, кровоподтеки на лице и перелом ребра.

Мужчина в зале суда признал свою вину и раскаялся в содеянном. Потерпевшая просила строго не наказывать его и не лишать свободы.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 111 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.