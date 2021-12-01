Происшествия

Жительницу Пыталовского района осудили за мошенничество с маткапиталом

Жительницу Пыталовского района привлекли к уголовной ответственности за незаконное использование материнского капитала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что с мая по 11 июля 2017 года женщина, действуя в сговоре с группой лиц, создала искусственные условия для получения маткапитала и незаконно распорядилась им.

Подсудимую признали виновной и назначили ей наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком на год. Приговор суда пока не вступил в законную силу.