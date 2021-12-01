Происшествия

Росгвардейцы задержали похитившую шампунь псковичку

Росгвардейцы задержали похитившую шампунь псковичку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

3 декабря около 17.00 экипаж группы задержания принял сигнал «Тревога» из охраняемого объекта - магазина на Октябрьском проспекте в Пскове.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 22-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала два флакона шампуня.

При установлении личности девушки выяснилось, что 24 ноября из этого же магазина она похитила 3 упаковки сыра, 5 пачек сливочного масла и бутылку лимонада.

По факту кражи проводится проверка.