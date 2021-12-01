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Фальшивую банкноту обнаружили в Пскове

04.12.2021 11:40|ПсковКомментариев: 0

Фальшивую банкноту обнаружили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивку номиналом 2 тысячи рублей изъяли в финансовом учреждении Пскова в четверг, 2 декабря. По данному факту возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Полицейские рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, принимающим наличные деньги, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - добавили в пресс-службе УМВД.

Теги: #уголовное дело #фальшивки #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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