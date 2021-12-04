Происшествия

Пьяный гдович семь раз ударил знакомого ножом

Жителя Гдовского района отправили в колонию строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим знакомым нанес ему не менее семи ударов ножом. Потерпевший получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий, опасный для жизни человека вред здоровью со смертельным исходом.

Гдовский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. С учетом позиции прокурора суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы.