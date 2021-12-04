Происшествия

Великолукских сожителей отправили в колонию за продажу наркотиков

18-летнюю девушку и 32-летнего мужчину в Великих Луках отправили в колонию за сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В апреле совместно проживающие девушка и мужчина продали в подъезде жилого дома своему знакомому наркотическое средство массой 0,065 грамма.

Им предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).

Великолукский городской суд назначил девушке наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а мужчине – в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.