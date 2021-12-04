Происшествия

Жилой дом сгорел в Великих Луках из-за неправильной эксплуатации печи

Жилой дом сгорел на улице Русакова в Великих Луках в ночь на 5 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото из архива ПЛН

Огонь уничтожил кровлю и имущество хозяев дома. Предположительная причина возгорания – нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Также дом сгорел в деревне Замошки Псковского района. Вызов о пожаре поступил 3 декабря в 1.10. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки.

В субботу, 4 декабря, в 22.19 пожар произошел в деревне Селюгино Псковского района. Из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи там сгорела баня.

А в воскресенье, 5 декабря, на улице Гастелло в Великих Луках произошел пожар в двухкомнатной квартире в многоквартирном доме. Огонь повредил обои, кухонный гарнитур, оплавились духовой шкаф и электрическая розетка. Предположительная причина – короткое замыкание в розетке. Кроме того, в соседней квартире из-за короткого замыкания в электросветильнике был оплавлен натяжной потолок.

В тот же день в 23.55 в Сиреневом переулке в деревне Ильино Великолукского района горела хозяйственна постройка – огонь повредил стену, дверь и садовый инвентарь. Предположительная причина – поджог.