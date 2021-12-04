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«Закладчику» из Псковского района грозит до 20 лет лишения свободы

«Закладчику» из Псковского района грозит до 20 лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Предварительное следствие показало, что в период мая по июнь 2021 года житель Псковского района вступил в организованную преступную группу по сбыту наркотических средств через интернет-магазин. Обвиняемый по указанию вышестоящих участников группы перевозил партии наркотиков, а также непосредственно помещал разовые дозы в тайники – «закладки» для приобретателей.

Нарушителю предъявили обвинение в совершении трех преступлений по пункту «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета в составе организованной группы и 13 покушений на аналогичные преступления. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Уголовное дело направили в Псковской районный суд для рассмотрения по существу.