«Закладчику» из Псковского района грозит до 20 лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Предварительное следствие показало, что в период мая по июнь 2021 года житель Псковского района вступил в организованную преступную группу по сбыту наркотических средств через интернет-магазин. Обвиняемый по указанию вышестоящих участников группы перевозил партии наркотиков, а также непосредственно помещал разовые дозы в тайники – «закладки» для приобретателей.
Нарушителю предъявили обвинение в совершении трех преступлений по пункту «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета в составе организованной группы и 13 покушений на аналогичные преступления. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Уголовное дело направили в Псковской районный суд для рассмотрения по существу.