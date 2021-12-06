Происшествия

Пьяный житель Палкинского района угнал мотоцикл

Пьяный житель Палкинского района угнал мотоцикл. Теперь его ожидает суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

Следствие показало, что в ноябре 2020 года 24-летний житель Палкинского района в состоянии алкогольного опьянения, взломал гараж в одной из деревень. Из гаража он похитил мотоцикл стоимостью 50 000 рублей, на котором скрылся с места совершения преступления.

Молодого человека обвиняют в совершении преступления по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает альтернативные виды наказания: от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей до лишения свободы сроком до 5 лет.