Происшествия

При пожарах в Псковской области за 11 месяцев погибли 85 человек

3457 пожаров зарегистрировали на территории Псковской области за 11 месяцев 2021 года. В совокупности они нанесли материальный ущерб в размере 22 млн 88 тысяч рублей. Погибли 85 человек, смерти детей не допущено. 42 человека получили травмы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Возгорания происходили по следующим причинам:

неосторожное обращение с огнем – 2797 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 256 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 221 случай;

поджоги – 88 случаев;

на транспорте – 65 случаев;

иные – 30 случаев.

В городах и райцентрах области зарегистрировали 1277 пожаров, они причинили ущерб в размере 8 млн 63 тысячи рублей. Погибли при таких возгораниях 26 человек, из них 9 - в нетрезвом виде. В сельской местности за данный период зарегистрировали 2180 пожаров, материальный ущерб составил 14 млн 25 тысяч рублей. При этом 59 человек лишились жизни, в том числе в нетрезвом виде находились 11.

В жилом секторе произошло 907 пожаров с ущербом в размере 9 млн 930 тысяч рублей. Погиб 81 человек. Основными причинами пожаров в жилом секторе были:

неосторожное обращение с огнем – 431 случай;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 194 случая;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 193 случая;

поджоги – 52 случая;

на транспорте – 17 случаев;

иные – 20 случаев.

За 11 месяцев на территории Псковской области огонь уничтожил 426 строений; 2333,2 квадратных метра площадей; 49 единиц автотранспорта. При пожарах удалось спасти 792 человек, а также материальные ценности на сумму 46 млн 954 тысячи рублей, 1014 строений и 7 единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей 27 человек были пенсионерами, 48 не имели определенного рода деятельности, 7 человек были рабочими, 3 – инвалидами.