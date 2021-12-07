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Обманувший трех псковских пенсионерок мошенник попался полицейским

Полиция установила личность мошенника, завладевшего деньгами трех псковских пенсионерок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УВМД России.

Как сообщалось ранее, 23 и 24 ноября к трем пожилым жительницам Пскова позвонили незнакомцы. Под предлогом освобождения сына, дочери и внука от уголовной ответственности за якобы совершенные ДТП они завладели сбережениями женщин в общей сложности на сумму 730 тысяч рублей и 1000 долларов. Потерпевшие обратились в полицию, по данным фактам возбудили уголовные дела.

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Сотрудники управления МВД провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался безработный житель Ленинградской области 1994 года рождения.

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По версии следствия, звонки пенсионеркам осуществлялись посредством интернет-телефонии с территории одной из соседних стран. Задержанный, действуя в составе группы лиц, приезжал в роли курьера за деньгами. Сейчас злоумышленника заключили под стражу, ведется расследование обстоятельств произошедшего.