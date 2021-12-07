Происшествия

Автомастер в Пскове продал чужой автомобиль

Жителя города Пскова обвиняют в хищении вверенного ему автомобиля с причинением значительного ущерба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Женщина передала свой автомобиль стоимостью 165 тысяч рублей знакомому мастеру. Документы на автомобиль она оставила в бардачке. Мастер починил транспортное средство и продал его за 40 тысяч рублей своему знакомому. При этом он обманул товарища, сказав, что договор купли-продажи представит позже.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.