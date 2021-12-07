Происшествия

Во время ночной прогулки юноша украл у псковички телефон за 75 тысяч рублей

Жителя Пскова обвиняют в открытом хищении чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Знакомые молодые люди решили прогуляться по ночному городу. 18-летний юноша попросил у девушки телефон стоимостью 75 000 рублей, чтобы якобы посмотреть информацию в Интернете. Как отметили в прокуратуре, девушка, «не подозревая, что знакомый способен на такую подлость», дала ему телефон. Молодой человек забрал гаджет и скрылся, а после продал его.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.