Происшествия

Псковский пенсионер перевел на «безопасный счет» полмиллиона рублей

Псковский пенсионер перевел на «безопасный счет» полмиллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, 6 декабря псковичу 1959 года рождения позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что злоумышленники якобы намереваются незаконно оформить на него кредит. Во избежание этого неизвестный предложил мужчине без промедления самому взять кредит и перевести полученные денежные средства на «безопасный счет».

Пскович поддался на уловку злоумышленника, оформил кредит и перечислил через банкомат на указанные счета 500 тысяч рублей. Когда же он убедился, что стал очередной жертвой дистанционных мошенников, обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего уточняются.

«К сожалению, с различными проявлениями мошенничества нашим согражданам приходится сталкиваться все чаще. С учетом складывающейся негативной ситуации полиция рекомендует жителям региона при общении с незнакомцами в сети или по телефону соблюдать определенные правила безопасности», - отметили в полиции и дали рекомендации:

Не устанавливать на смартфоны подозрительные приложения.

Никому не сообщать сведения о реквизитах вашей банковской карты.

Стараться не реагировать на попытки незнакомцев вывести вас из состояния психологического равновесия и сбить с толку.

«А главное: положите трубку! Сбросьте звонок. Как можно быстрее закончите этот разговор. Иначе, как показывает практика, последствия могут быть для вас самыми неприятными, в том числе связанными с крупными финансовыми потерями», - заключили в пресс-службе УМВД.