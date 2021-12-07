Происшествия

Жилой дом спасли от огня в городе Дно

Жилой дом спасли от огня в городе Дно ночью 9 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Вызов о возгорании на улице Социалистической поступил в МЧС в 2.11. В жилом доме в отопительной печи на кухне загорелась сажа в дымоходе. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Для ликвидации пожара привлекалась одна единица спецтехники, работали три человека.