Происшествия

Соцработник в Печорском районе обманула пенсионера и получила штраф

Жительницу Печорского района привлекли к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Осенью 2020 года подсудимая фиктивно оформила и закрепила за собой в качестве получателя соцуслуг на дому пенсионера. Она обманула мужчину, сообщив ему недостоверные сведения об отказе в признании его нуждающимся в социальном обслуживании. После женщина не оказывала социальных услуг, но получала за них деньги.

Таким способом она похитила деньги, принадлежащие региональному комитету по социальной защите, всего - 4 454 рубля. В судебном заседании женщина полностью признала вину, от дачи показаний она отказалась.

Ее признали виновной и назначили наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.