Происшествия

Похищенного четырехлетнего ребенка разыскивают в Псковской области

Похищенного ребенка разыскивают в Псковской области. Матвея Сапрыкина 2017 года рождения похитили в Санкт-Петербурге 8 декабря, с тех пор его местоположение неизвестно, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Фото: группа «Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер» в соцсети «ВКонтакте»

Приметы ребенка: рост 110 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, карие глаза.

Мальчик был одет в комбинезон (на фото), черные ботинки с салатовыми вставками, шапку оливкового цвета.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят обратиться по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.