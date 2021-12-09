Происшествия

Испытывающий финансовые трудности пскович ограбил знакомого

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В октябре мужчина встретил своего знакомого, и они решили прогуляться. Заметив у своего товарища мобильный телефон, пскович решил его украсть, поскольку испытывал финансовые трудности. Дождавшись подходящего момента, он выхватил гаджет из рук знакомого и убежал, на требование остановиться не отреагировал. После этого мужчина вставил в телефон свою сим-карту и пользовался им на протяжении одного дня, после чего продал за 5 000 рублей.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.