Происшествия

Жительница Пскова незаконно прописала в квартире мужчину

Жительницу города Пскова подозревают в фиктивной регистрации гражданина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в сентябре в квартире дома на улице Инженерной в областном центре безработная горожанка 1977 года рождения фиктивно зарегистрировала гражданина Российской Федерации. Обстоятельства произошедшего уточняются.

«В соответствии со статьей 322.3 "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" Уголовного кодекса Российской Федерации, правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», - напомнили в УМВД.