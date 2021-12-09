Происшествия

В Пскове нашли фальшивую денежную купюру, поступившую из островской АЗС

Фальшивую 5-тысячную денежную купюру изъяли полицейские в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поддельную банкноту обнаружили в одной из финансовых организаций областного центра. По имеющимся данным, она поступила в выручке с АЗС, расположенной в Островском районе. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.