Происшествия

Страдающего амнезией пенсионера продолжают искать в Псковском районе

Владимира Антонова 1942 года рождения продолжают разыскивать в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

6 апреля 2019 года страдающий потерей памяти Владимир Антонов ушел из дома по месту жительства в селе Середка Псковского района. По имеющимся данным, его видели недалеко от Середки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, седые волосы. Был одет в длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: 8 (8112) 676-844, 676-872 или 02.