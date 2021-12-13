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Великолучанка перевела мошенникам около миллиона рублей

13.12.2021 11:55|ПсковКомментариев: 0

Пенсионерка из Великих Лук взяла в долг и перевела более 900 тысяч рублей мошенникам. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, на контакт с 82-летней женщиной вышел незнакомец, который представился консультантом. Он предложил потерпевшей воспользоваться возможностями финансовой структуры, вложившись в которую можно получить солидные дивиденды. Пенсионерка взяла деньги в долг и затем перевела их на указанные счета.

Когда пострадавшая поняла, что ее обманули, она обратилась за помощью полицию. По данному факту возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В управлении добавили, что за последние дни действия мошенников в сфере информационно-телекоммуникационных технологий были отмечены также в Пскове и Гдове.

«К сожалению, жители региона нередко становятся жертвами мошенников, которые прибегают к различным формам обмана. Причем, большинство из потерпевших были хорошо осведомлены о подобного рода случаях. Тем не менее, они поддались на уловки нечистых на руку лиц», - отметили в полиции и порекомендовали проявлять бдительность при общении с незнакомцами по телефону или в интернете.

Теги: #великие луки #мошенничество #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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