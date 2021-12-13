Происшествия

Мать двоих детей оштрафовали за кражу парфюма из магазина в Борисовичах

Мать двоих детей осудили за кражу парфюма из магазина в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Суд установил, что 11-го сентября 27-летняя псковичка похитила четыре упаковки туалетной воды из магазина, расположенного в торговом центре «Fjord Plaza» в деревне Борисовичи. Общая сумма украденного составила 8778 рублей 59 копеек.

Подсудимой предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ и, учитывая смягчающие обстоятельства, ей назначили наказание в виде штрафа размером 5000 рублей.