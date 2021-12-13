Происшествия

За кражу золота жителя Палкинского района отправили на обязательные работы

Жителю Палкинского района назначили наказание за кражу золотых украшений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Суд установил, что 25-летний мужчина временно проживал у своего знакомого в доме на улице Никольской в деревне Родина. 31 мая из кошелька, находившегося в тумбочке, злоумышленник похитил золотое кольцо и две цепочки. Общая стоимость украденного составила 11 425 рублей.

Подсудимого обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Мужчина признал вину и частично возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.