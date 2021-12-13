Происшествия

Молодого мужчину ищут под Псковом

Молодого мужчину 29 лет ищут под Псковом. Об этом члены регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили в социальной сети.

Игорь Крамаренко пропал из деревни Паневик Псковского района вчера, 13 декабря. До сих пор его местоположение неизвестно.

Мужчина имеет рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. Во что был одет на момент пропажи - неизвестно.

Поисковому отряду требуется помощь добровольцев.

Всех, кто располагает любой информацией о мужчине, просят сообщить ее по телефону горячей линии 8 (800) 700 54-52 или 112.