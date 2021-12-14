Происшествия

Похитившую продукты 18-летнюю великолучанку задержали росгвардейцы

В Великих Луках росгвардейцы задержали девушку, которая украла продукты из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

14 декабря в 17.55 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находившемуся на маршруте патрулирования, поступил сигнал «Тревога» из магазина на Октябрьском проспекте. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 18-летнюю девушку, похитившую из торгового зала продукты питания.

По факту кражи проводится проверка, добавили в ведомстве.