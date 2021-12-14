Происшествия

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Алтаева в Пскове

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Алтаева в Пскове 15 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В 19.36 на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома загорелась электрощитовая. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки.

Кроме того, в 6.08 пожар произошел с строительной бытовке на улице Стахановской в Пскове. Пожар также случился из-за короткого замыкания.

А в СНТ «Радуга» в Псковском районе в 11.34 загорелся садовый дом. Из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи он полностью выгорел, огонь уничтожил кровлю строения.