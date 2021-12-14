Происшествия

Жительница Красногородска получила условный срок за кражу бензопилы

Пыталовский районный суд 15 декабря вынес приговор жительнице поселка Красногородск, совершившей кражу, чтобы приобрести спиртные напитки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что в сентябре этого года подсудимая похитила имущество мужчины, с которым ранее проживала на протяжении нескольких лет. Злоумышленница проникла в его дом, расположенный в одной из деревень, и украла бензиновый триммер и бензопилу, причинив ущерб в размере 7500 рублей. Женщина объяснила свой поступок тем, что ей не хватало денег на покупку алкоголя.

Суд назначил ей шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор законную силу пока не вступил.