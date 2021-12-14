Жительница Красногородска получила условный срок за кражу бензопилы

Пыталовский районный суд 15 декабря вынес приговор жительнице поселка Красногородск, совершившей кражу, чтобы приобрести спиртные напитки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
Установлено, что в сентябре этого года подсудимая похитила имущество мужчины, с которым ранее проживала на протяжении нескольких лет. Злоумышленница проникла в его дом, расположенный в одной из деревень, и украла бензиновый триммер и бензопилу, причинив ущерб в размере 7500 рублей. Женщина объяснила свой поступок тем, что ей не хватало денег на покупку алкоголя.
Суд назначил ей шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор законную силу пока не вступил.