Происшествия

Жителя Куньинского района будут судить за непредумышленное убийство

Жителю Куньинского района грозит лишение свободы за непредумышленное убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

7 марта подозреваемый находился в квартире в деревне Наумово. Здесь он из-за личной неприязни начал борьбу с потерпевшим. Не предвидя опасных последствий, мужчина ударил кулаком в живот стоящего перед ним противника. Потерпевший получил закрытую тупую травму органов брюшной полости, из-за которой развился сепсис. В результате потерпевший скончался 8 марта около 18.00 в Великолукской межрайонной больнице.

Жителя Куньинского района обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.