Происшествия

Жителя поселка Струги Красные осудили за избиение нескольких человек

Жителя поселка Струги Красные осудили за причинение вреда здоровью нескольких людей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Стругокрасненского района.

Ночью 4 марта подсудимый в состоянии алкогольного опьянения бил потерпевшего по голове. Два раза он ударил его кулаками, два - металлической трубой, столько же - обухом топора. Мужчина получил тяжкий вред здоровью. Кроме того, обвиняемый ранее причинил побои двум другим жителям поселка.

В итоге ему назначили наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.