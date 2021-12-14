Происшествия

В баре псковской гостиницы обнаружили фальшивую купюру

В баре псковской гостиницы обнаружили фальшивую купюру. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России по Псковской области.

Вторую пятитысячную банкноту с признаками подделки выявили в финансовом учреждении в Пскове.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - добавили в УМВД.