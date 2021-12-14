Происшествия

Жителя Стругокрасненского района заключили под стражу за разбойное нападение

Решением суда жителя Стругокрасненского района заключили под стражу за разбойное нападение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Следствие показало, что 1 ноября около 17.30 мужчина пришел в магазин деревни Ровное с целью похитить чужое имущество.

Здесь, под угрозой применения ножа в качестве оружия он напал на продавца магазина. Реализуя свой преступный умысел, мужчина потребовал от продавца продукты питания, сигареты и спиртное на общую сумму 500 рублей, после чего скрылся с места происшествия.

По результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры суд вынес постановление о заключении нарушителя под стражу сроком на 2 месяца. Мужчину обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 162 УК РФ.