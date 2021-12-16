Происшествия

Два пожара произошло ночью в Псковской области

Неисправность электропроводки привела к пожару на улице 3-й километр Изборской линии в Пскове. Возгорание произошло в 4.08. Хозяйственная постройка сгорела полностью, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Помимо этого, в 3.50 в деревне Свириково Палкинского района сгорела хозяйственная постройка. Причина - короткое замыкание электропроводки на входе в чердачное помещение.

По аналогичной причине сгорело неэксплуатируемое строение на улице Новоселенинской в Великих Луках. Пожар произошел 16 декабря в 13.03.