Происшествия

Дело завели на сотрудников администрации Порховского района за оплату невыполненных работ

Уголовное дело о превышении должностных полномочий при реализации национального проекта возбудили в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» администрация Порховского района в декабре 2020 года при исполнении муниципальных контрактов по реконструкции набережной реки Шелонь и прилегающей территории в городе Порхове оплатила фактически невыполненные работы. Ущерб составил более 7 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Завершение работ по реконструкции набережной реки Шелонь и прилегающей территории в городе Порхове находится на контроле прокуратуры.