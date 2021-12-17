Происшествия

Псковичку задержали по подозрению в убийстве супруга. ВИДЕО

Псковичку задержали по подозрению в убийстве супруга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

16 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в одной из квартир на Рижском проспекте в Пскове тела 54-летнего мужчины с ножевым ранением.

По версии следствия, к преступлению причастна 52-летняя супруга потерпевшего, которая в ночь на 16 декабря в ходе ссоры схватила нож и ударила его в живот. От полученного ранения последний скончался на месте преступления.

В настоящее время подозреваемую задержали в процессуальном порядке. Проводится расследование и возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 105 УК РФ.