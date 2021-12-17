Происшествия

Великолукские полицейские раскрыли угон автомобиля по «горячим следам»

Великолукские полицейские раскрыли угон автомобиля по «горячим следам». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Полицейские задержали двоих молодых людей, подозреваемых в неправомерном завладении транспортным средством. По версии следствия, в Великих Луках в ночь на 16 декабря от дома по проспекту Гагарина нарушители угнали автомобиль «Шевроле», принадлежащий молодой горожанке. Потерпевшая сообщила о произошедшем в местный отдел полиции.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили угнанную иномарку без технических повреждений в деревне Першино Великолукского района. Сотрудники уголовного розыска и ГИБДД по подозрению в совершении данного противоправного деяния в кратчайшие сроки задержали двух молодых людей 2000 года рождения.

«По словам задержанных, они решили покататься на этой иномарке. Однако за это им теперь придется отвечать по закону», - отметили в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 166 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.