Происшествия

В Куньинском районе пенсионерку подозревают в убийстве сожителя

Жительницу Куньинского района подозревают в убийстве сожителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

16 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из домов в деревне Жижица в Куньинском районе обнаружили тело 46-летнего местного жителя с множественными рублеными, резаными и колотыми ранами в области головы, тела и конечностей. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастна 70-летняя сожительница потерпевшего, которая 14 декабря в ходе ссоры нанесла ему подручными средствами по различным частям тела не менее двадцати ударов. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

В настоящее время подозреваемую задержали в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.