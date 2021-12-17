Происшествия

Более миллиона рублей «увели» мошенники у доверчивых псковичей

Более миллиона рублей не досчитались некоторые жители региона после общения с мошенниками, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся сведениям, нечистые на руку лица под разными предлогами завладели денежными средствами жителей Пскова, Опочки, Порхова, Псковского и Великолукского районов в общей сложности на сумму свыше миллиона рублей. Некоторые злоумышленники под видом сотрудников банков предлагали доверчивым собеседникам обезопасить их сбережения, якобы, от попыток несанкционированного оформления на них кредитов. Другие ввели в заблуждение интернет-пользователей при осуществлении в Сети операций купли-продажи товаров.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.