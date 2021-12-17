Происшествия

Обокравшего псковичку гражданина Белоруссии отправили на лечение в психбольницу

К гражданину Белоруссии применили принудительные меры медицинского характера после нападения на женщину в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Установлено, что в феврале 2021 года ранее неоднократно судимый 48-летний гражданин Белоруссии закончил принудительное лечение в психиатрической больнице на родине, после чего решил отправиться в Санкт-Петербург. 6 апреля около 11.00, находясь около автобусной остановки в деревне Быстроникольское Псковского района, он подошел к женщине, которая возвращалась с работы из города Пскова, достал нож и потребовал передать ему имеющиеся у нее ценностей. Женщина, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдала мужчине 1 200 рублей, мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей и три пачки сигарет.

«Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина по своему психическому состоянию в момент совершения общественно опасного деяния не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, представляет особую опасность для себя и окружающих», - говорится в сообщении.

Суд освободил злоумышленника от уголовной ответственности и решил отправить его на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа и с интенсивным наблюдением.