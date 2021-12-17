Происшествия

Псковичка попалась на краже еды в магазине

Росгвардейцы задержали псковичку, укравшую продукты из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

19 декабря в 14.28 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступил сигнал «Тревога» из магазина на улице Яна Фабрициуса. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 55-летнюю местную жительницу, похитившую из торгового зала продукты питания.

По факту кражи проводится проверка, добавили в ведомстве.