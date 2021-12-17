Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Что нужно для любимого хобби?
«Справедливая Россия» решает проблемы
лечение без очередей и хамства
Мифы о стоматологах развеяны
Карта Культура Причудья
Изменения для владельцев недвижимости
Особенности псковской кулинарии
праздник в усадьбе
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
разговоры о кухне
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 17.12.2021 11:080 Псковичку задержали по подозрению в убийстве супруга. ВИДЕО 20.12.2021 12:330 Псковичку ограничили в действиях за убийство сожителя 20.12.2021 11:240 Фальшивку обнаружили в выручке невельской автозаправки 20.12.2021 10:230 Бездомного будут судить за грабеж в Черехе 20.12.2021 10:030 Восемь сараев и баня сгорели в Великолукском районе 20.12.2021 09:460 Псковичка попалась на краже еды в магазине
 
 
 
Самое популярное 13.12.2021 10:4521 Троицкий мост в Пскове закроют на 6-7 месяцев 13.12.2021 15:4631 В Пскове пятиклассника накажут за объявление о продаже «школы с рабами» 16.12.2021 07:178 Новогодние выплаты пенсионерам предложили сделать ежегодными 16.12.2021 11:0015 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей - 2021. Итоги проекта 14.12.2021 07:150 Петербург и Псков свяжет дополнительный поезд в канун Нового года
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Фальшивку обнаружили в выручке невельской автозаправки

20.12.2021 11:24|ПсковКомментариев: 0

Фальшивую купюру обнаружили на автозаправке в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Поддельную банкноту достоинством две тысячи рублей выявили утром 19 декабря на автозаправке, находящейся на дороге Санкт-Петербург — Невель. По имеющейся записи с камеры видеонаблюдения, она поступила от неизвестного, которому на вид около 40 лет. Сейчас ведется его розыск, обстоятельства произошедшего выясняются.

Полицейские рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее, так как за это предусматривается уголовная ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - добавили в ведомстве.

Теги: #фальшивки #невельский район #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Довольны ли вы новогодним украшением Пскова?
В опросе приняло участие 370 человек
20.12.2021, 12:440 Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в Псковской области 20.12.2021, 12:340 «Постскриптум»: О 30-летии распада СССР, иностранных вакцинах и застройке Четырех углов 20.12.2021, 12:330 Псковичку ограничили в действиях за убийство сожителя 20.12.2021, 12:260 Виталий Козырев об изменениях для владельцев недвижимости с 2022 года
20.12.2021, 12:170 Более 20 медалей получили псковские каратисты на региональном первенстве 20.12.2021, 12:040 Алла Манилова открыла в Пскове заседание «Достоевский и мировая христианская культура» 20.12.2021, 11:570 Еще четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области 20.12.2021, 11:470 Акция «Узнай о своих долгах» стартует в Псковской области
20.12.2021, 11:391 Псковичи могут заявить понравившуюся организацию на конкурс украшения фасадов к Новому году 20.12.2021, 11:240 Фальшивку обнаружили в выручке невельской автозаправки 20.12.2021, 11:200 Нетрезвый водитель съехал в кювет и врезался в дерево в Псковском районе 20.12.2021, 11:080 Законопроект об ужесточении наказания за пытки внесли в Госдуму
20.12.2021, 10:542 Псковская область заняла 71 место в России по доступности бензина для населения 20.12.2021, 10:423 Пункт вакцинации в псковском «Акваполисе» переехал на другой этаж 20.12.2021, 10:300 «Обратный отсчет»: Игорь Сопов об итогах 2021 года и выборах-2022 20.12.2021, 10:230 Бездомного будут судить за грабеж в Черехе
20.12.2021, 10:170 Пять человек погибли в ДТП на дорогах Псковской области за неделю 20.12.2021, 10:030 Восемь сараев и баня сгорели в Великолукском районе 20.12.2021, 09:460 Псковичка попалась на краже еды в магазине 20.12.2021, 09:390 Семь псковских школ участвуют в новогоднем конкурсе украшения фасадов
20.12.2021, 09:260 «Псковские тепловые сети» отмечают 55-летие 20.12.2021, 09:130 Снегопады усилятся на Северо-Западе в конце недели 20.12.2021, 09:002 Почти 60% жителей СЗФО сами оплачивают корпоратив на работе 20.12.2021, 08:451 Во Всемирном банке оценили влияние коронавируса на экономику России 
20.12.2021, 08:301 Вирусолог рассказал, когда можно умереть при COVID-19 20.12.2021, 08:160 Путин назвал число предотвращенных в России за год терактов 20.12.2021, 07:570 Более 3,5 тысяч псковичей сделали прививку от коронавируса за неделю 20.12.2021, 07:400 Россия ограничила поставки фруктов и овощей из Турции
20.12.2021, 07:240 В Псковской области замедлились темпы снижения заболеваемости COVID-19 20.12.2021, 06:590 Россияне смогут скорректировать данные для внесудебного банкротства 20.12.2021, 00:150 Смертельное ДТП произошло в Стругокрасненском районе 19.12.2021, 22:120 Режиссер фильма «Грозовые ворота» Андрей Малюков умер от коронавируса
19.12.2021, 22:014 Глава Минздрава рассказал об особенностях течения COVID-19 у детей 19.12.2021, 21:390 В Пскове готовят выставку в поддержку приюта для бездомных животных 19.12.2021, 21:172 Фармацевт предупредила об опасности популярного лекарства 19.12.2021, 20:552 В Пскове прошло занятие по приведению воинских частей в боевую готовность
19.12.2021, 20:360 Более 600 стихийных свалок убрали за год в Псковской области 19.12.2021, 20:150 За вождение без прав и ДТП с пострадавшим пскович проведет в колонии 4 года 19.12.2021, 19:540 Псковички отличились на международном конкурсе искусств «Снежная фантазия» 19.12.2021, 19:3522 Попова о штрафах за отказ от вакцинации: Россия изучает опыт других стран
19.12.2021, 19:160 Обокравшего псковичку гражданина Белоруссии отправили на лечение в психбольницу 19.12.2021, 18:530 Горняков эвакуировали из горящей шахты в Кузбассе 19.12.2021, 18:320 Псковичам советуют правильно выбирать обувь в сезон гололеда 19.12.2021, 18:110 В «Михайловском» за год провели 12 онлайн-занятий для людей с ментальной инвалидностью
19.12.2021, 17:462 Врач назвал пациентов, которые тяжелее всего переносят COVID-19 19.12.2021, 17:280 В Островском районе чествовали воинов-ракетчиков 19.12.2021, 16:590 Глава Псковского района о «Чистой воде» и доступности Талабских островов 19.12.2021, 16:4122 «Спутником» можно ревакцинироваться бесконечное число раз - Гинцбург
19.12.2021, 16:222 Псковичей приглашают на службу в полицию и предлагают 40 дней отпуска 19.12.2021, 16:0018 Песков назвал агитаторов против вакцинации от коронавируса опасными дураками 19.12.2021, 15:430 Избегать длительной парковки в безлюдных местах советуют псковичам 19.12.2021, 15:250 Сережа и все-все-все
19.12.2021, 14:501 Финансист спрогнозировал, случится ли резкий рост цен в следующем году 19.12.2021, 14:330 В ДТП под Гдовом погибли две жительницы Санкт-Петербурга 19.12.2021, 14:200 До -10 градусов и небольшой снег прогнозируют псковские синоптики 20 декабря 19.12.2021, 13:590 Динамика вакцинации от коронавируса замедлилась в Псковской области
19.12.2021, 13:380 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Гдовском районе 19.12.2021, 13:280 Авиарейс МинВоды - Псков снова задерживается 19.12.2021, 13:047 Мирожский парк в Пскове украсили необычные солнечные часы 19.12.2021, 12:460 Коронавирус в Псковской области унес жизни еще пяти человек
19.12.2021, 12:350 «Рено» съехал в реку в Гдовском районе, погибли две женщины 19.12.2021, 12:092 Российские банки заявили об отсутствии ожиданий двузначных ставок по вкладам 19.12.2021, 11:500 Всех - в Сибирь 19.12.2021, 11:230 В Псковской области выявили 167 новых случаев заражения COVID-19
19.12.2021, 11:020 Из-за затопления серверных помещений произошел сбой в работе систем ГИБДД 19.12.2021, 10:400 Жители Новосокольнического района страдают из-за затяжного ремонта скважины 19.12.2021, 10:195 Эксперты оценили данные о «необычном» симптоме при заражении «омикроном» 19.12.2021, 10:051 Наталья Федорова рассказала о подготовке к празднованию 95-летия Псковского района
19.12.2021, 09:483 В Пскове полиция выявила фиктивную регистрацию групп из Таджикистана 19.12.2021, 09:190 В Гидрометцентре предупредили о росте числа экстремальных природных явлений 19.12.2021, 08:572 В ВОЗ сообщили подробности сертификации вакцины «Спутник V» 19.12.2021, 01:471 Авиарейс Минеральные Воды - Псков задержан до второй половины воскресенья
18.12.2021, 23:420 Лежавший на дороге пьяный мужчина попал под машину в Псковской области 18.12.2021, 22:182 В Госдуме предложили восстановить прямые выборы мэров городов 18.12.2021, 21:197 В Пскове издадут обучающее пособие на двух языках для дошкольников 18.12.2021, 20:358 Доктор Мясников предостерег от опасных ошибок при заражении коронавирусом
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru