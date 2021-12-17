Происшествия

Фальшивку обнаружили в выручке невельской автозаправки

Фальшивую купюру обнаружили на автозаправке в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Поддельную банкноту достоинством две тысячи рублей выявили утром 19 декабря на автозаправке, находящейся на дороге Санкт-Петербург — Невель. По имеющейся записи с камеры видеонаблюдения, она поступила от неизвестного, которому на вид около 40 лет. Сейчас ведется его розыск, обстоятельства произошедшего выясняются.

Полицейские рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее, так как за это предусматривается уголовная ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - добавили в ведомстве.