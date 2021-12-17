Происшествия

Псковичку ограничили в действиях за убийство сожителя

В отношении псковички, убившей сожителя, в суде избрали меру пресечения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, ей запретили определенные действия на 1 месяц — до 14 января 2022 года.

В ночь на 16 декабря женщина находилась в одном из домов на Рижском проспекте в Пскове, где распивала спиртные напитки в компании своего сожителя. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она ударила мужчину ножом в живот. Спустя непродолжительное время потерпевший умер.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.